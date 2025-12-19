Sotto l’albero di Natale si profila un nuovo capitolo per Daniel Maldini, che potrebbe cambiare maglia in vista della seconda parte della stagione. L’attaccante, finito nel mirino di una squadra di Serie A, si prepara a vivere una nuova avventura, alimentando speranze e aspettative in un mercato sempre ricco di sorprese. Un trasferimento che potrebbe segnare il suo percorso e rilanciare le sue ambizioni professionali.

© Calciomercato.it - C’è Daniel Maldini sotto l’albero di Natale, colpo in prestito in Serie A

Daniel Maldini potrebbe cambiare di nuovo maglia in vista della seconda parte di stagione con l’attaccante che è finito sul taccuino di una squadra di Serie A. Dopo il trasferimento all’Atalanta durante la sessione di mercato invernale del 2025, Daniel Maldini potrebbe salutare i bergamaschi a distanza di un anno per cercare di andare a giocare con maggiore continuità. Calciomercato, colpo Daniel Maldini in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it Possibile nuovo trasferimento per Daniel Maldini a distanza di un anno con l’ex Monza che, dopo l’addio ai brianzoli un anno fa, è alla ricerca di maggiore spazio per la seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

