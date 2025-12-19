C' è ancora da lavorare sulla difesa del Milan

Dopo la sconfitta, Allegri ha sottolineato le criticità difensive del Milan, riconoscendo che gli avversari hanno meritato la vittoria grazie a una fase difensiva superiore. L'allenatore livornese ha ammesso che ci sono aspetti da migliorare, in particolare sui due gol subiti, e si concentra sulla necessità di lavorare per rafforzare la tenuta difensiva della squadra.

Massimiliano Allegri dopo la partita l’ha spiegata con la difesa: siete stupiti? «Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e meritatamente hanno vinto», ha detto l’allenatore livornese «Noi abbiamo preso due gol su cui potevamo fare meglio e su questo dobbiamo lavorare. Domenica scorsa o a Torino abbiamo preso gol in modo facile. . Se in tre partite prendi gol in cui potevi fare meglio c’è da rivedere come difendiamo». Allegri è partito analizzando i singoli episodi, perché la sua idea è sempre che le partite di calcio siano plasmate e decise dagli errori (ieri lo ha ribadito in maniera letterale). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

