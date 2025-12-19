CdS – a liberargli il posto non sarà Ferguson

Il mondo del calcio è sempre in fermento, e le novità non si fanno attendere. L’ultima indiscrezione del Corriere dello Sport rivela un possibile addio in casa Roma, un cambiamento che potrebbe scuotere l’ambiente giallorosso. Resta da scoprire chi lascerà il club e quali saranno le conseguenze di questa decisione. Il mercato e le strategie della società sono al centro dell’attenzione, pronti a scrivere un nuovo capitolo.

