CdS – a liberargli il posto non sarà Ferguson
Il mondo del calcio è sempre in fermento, e le novità non si fanno attendere. L’ultima indiscrezione del Corriere dello Sport rivela un possibile addio in casa Roma, un cambiamento che potrebbe scuotere l’ambiente giallorosso. Resta da scoprire chi lascerà il club e quali saranno le conseguenze di questa decisione. Il mercato e le strategie della società sono al centro dell’attenzione, pronti a scrivere un nuovo capitolo.
2025-12-18 09:17:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: Roma, ecco chi saluta. Ma la domanda più profonda è un’altra: chi libererà spazio a livello numerico a Zirkzee o chi per lui? Da settimane si rincorrono le voci su una possibile i nterruzione del prestito sia di Ferguson che di Bailey. L’irlandese è in netta ripresa, ha fallito alcune occasioni, ma è in crescita: basta vedere la doppietta realizzata al Celtic e la buona prova contro il Como. Certo, non ha segnato, però ha lottato e tirato in porta, dimostrando di poter essere una risorsa per Gasperini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
