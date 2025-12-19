Cavalieri della Repubblica | ecco chi sono gli aretini che hanno ricevuto il riconoscimento
Nella serata di ieri, 18 dicembre presso la prefettura di Arezzo nell’ambito del tradizionale scambio degli auguri per le prossime festività natalizie sono state consegnate le onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica al fine di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Onoreficenze al merito della Repubblica, ecco a chi è andato il prestigioso riconoscimento
Leggi anche: Onorificenze al merito della Repubblica, ecco a chi è andato il prestigioso riconoscimento
Cavalieri della Repubblica: ecco chi sono gli aretini che hanno ricevuto il riconoscimento.
Onorificenza al luogotenente Pirisi: nominato Cavaliere della Repubblica - Appiano Gentile L’ex comandante della caserme insignito del riconoscimento su segnalazione dei sindaci ... laprovinciadicomo.it
Como, lo storico ingegnere della Provincia, il professore, il soccorritore e i militari: chi sono i 7 nuovi Cavalieri della Repubblica - Il Prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, nell’ambito di una cerimonia che si è svolta il 18 dicembre 2025 presso il Teatro Sociale di Como, ha consegnato le onorificenze di Cavalie ... comozero.it
Cavalieri della Repubblica: ecco - Ecco i profili degli otto cremonesi, di nascita e d’adozione, che mercoledì mattina hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, da parte del Prefetto Antonio Giannelli durante la ceri ... cremonaoggi.it
Al Teatro Sociale il brindisitra istituzioni e cittàConsegnati anche i diplomiai Cavalieri della Repubblica - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.