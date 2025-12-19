Catania trasportava un’auto carica di botti | 1000 chili sequestrati denunciato un 57enne

Durante i controlli intensificati della Polizia di Stato a Catania, un uomo di 57 anni è stato denunciato per aver trasportato un’auto carica di botti illeciti. Sono stati sequestrati circa 1000 chili di materiale esplosivo, nell’ambito delle misure di prevenzione adottate in vista delle festività di fine anno. Le forze dell’ordine continuano a vigilare per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi legati al traffico di prodotti pericolosi.

Controlli rafforzati della Polizia di Stato in vista delle festività. Prosegue l'attività di prevenzione della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme sulla pubblica sicurezza, soprattutto in prossimità delle festività di fine anno. Nell'ambito di questi controlli, un 57enne originario del Siracusano è stato denunciato per gravi violazioni legate al trasporto illegale di materiale esplodente. Operazione della Questura di Catania. L'intervento è stato condotto dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania. L'uomo è stato denunciato per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione e per l'utilizzo di un veicolo non idoneo, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

