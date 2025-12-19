Castro carica il Bologna | Vogliamo portare a casa la Coppa Contro l’Inter sarà necessario…
Castro carica il Bologna alla vigilia di Bologna-Inter: “Partita secca, zero errori contro un’Inter fortissima” È il giorno di Bologna-Inter, semifinale di Supercoppa Italiana che mette in palio l’accesso alla finale contro il Napoli. Poco prima del calcio d’inizio, Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset, offrendo una lettura chiara . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
