Castro a Mediaset | Sappiamo cosa dobbiamo fare tutte le squadre hanno punti deboli Dobbiamo sbagliare zero
Inter News 24 Castro a Mediaset nel pre partita di Bologna Inter: l’attaccante rossoblù presenta la semifinale di Supercoppa con grande lucidità. È il giorno di Bologna Inter, semifinale di Supercoppa Italiana con in palio l’accesso alla finale contro il Napoli. Poco prima del calcio d’inizio, Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, ha parlato ai microfoni di Mediaset, offrendo una lettura lucida e concreta della sfida che attende la squadra di Vincenzo Italiano. APPROCCIO ALLA PARTITA – «Sappiamo cosa dobbiamo fare, tutte le squadre hanno punti deboli dove possiamo fare bene. Dobbiamo sbagliare zero, anzi meno uno». 🔗 Leggi su Internews24.com
Chivu tentato dall'ipotesi Frattesi, Italiano si affida a Castro: Bologna-Inter vale la finale #supercoppaitaliana #bologna-inter x.com
