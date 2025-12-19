Castelvenere Fratelli d’Italia | Giovanni Pascale rieletto coordinatore cittadino
A Castelvenere si è tenuto il congresso cittadino di Fratelli d’Italia presso l’Enoteca comunale, durante il quale Giovanni Pascale è stato rieletto coordinatore. L’evento ha visto la partecipazione degli iscritti e ha delineato il nuovo organigramma del circolo, con ingressi e incarichi operativi. Un momento di importante consolidamento per il partito nel territorio.
Comunicato Stampa Congresso all'Enoteca comunale e nuovo organigramma del circolo con ingressi e incarichi operativi Nel pomeriggio di ieri, 18 dicembre 2025, si è svolto presso l'Enoteca comunale di Castelvenere il congresso cittadino di Fratelli d'Italia, con gli iscritti del
