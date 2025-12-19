Caso Vassallo quelle 19 versioni fornite dal pentito | Ecco perché l?ufficiale va scagionato

Nel caso Vassallo, emergono 19 versioni fornite dal pentito, che gettano nuova luce sulla vicenda. L’orario della presenza di Fabio Cagnazzo al ristorante, tra amici e colleghi, si intreccia con le dinamiche dell’omicidio del sindaco. Intanto, si approfondiscono i motivi dell’aggressione a un cittadino cilentano, evidenziando come ogni dettaglio possa contribuire a una ricostruzione più chiara e articolata degli eventi.

L?orario della presenza di Fabio Cagnazzo al ristorante, in una tavolata tra amici e colleghi mentre veniva ucciso il sindaco; i motivi della sua aggressione a un cittadino cilentano nei.

