Caso Vassallo l?inchiesta vacilla | Su Cagnazzo tanti dubbi I legali | Avevamo ragione
Il caso Vassallo torna sotto i riflettori, con le ultime dichiarazioni che mettono in discussione le conclusioni dell’inchiesta. Gli avvocati di Cagnazzo evidenziano dubbi e contraddizioni, aprendo una finestra su possibili falle investigative. Un’analisi approfondita che rischia di scuotere le certezze finora acquisite, alimentando nuove riflessioni e interrogativi sulle dinamiche e le responsabilità coinvolte.
Entrano nel merito, scavano nelle pieghe dell?indagine, ne esaltano le contraddizioni, i nei, i punti poco chiari. E rispediscono le carte a Salerno, al Tribunale del Riesame per la. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
