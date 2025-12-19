Caso Vassallo l?inchiesta vacilla | Su Cagnazzo tanti dubbi I legali | Avevamo ragione

Il caso Vassallo torna sotto i riflettori, con le ultime dichiarazioni che mettono in discussione le conclusioni dell’inchiesta. Gli avvocati di Cagnazzo evidenziano dubbi e contraddizioni, aprendo una finestra su possibili falle investigative. Un’analisi approfondita che rischia di scuotere le certezze finora acquisite, alimentando nuove riflessioni e interrogativi sulle dinamiche e le responsabilità coinvolte.

Caso Vassallo, Bruno Humberto Damiani: «Io infangato ho perso gli anni migliori» - Ha condizionato dieci anni della mia vita, dai 29 ai 39 anni, bruciando i sogni del ragazzo che ero e la possibilità di costruirmi un ... ilmattino.it

Caso Vassallo: Cassazione accoglie ricorso di Cagnazzo - facebook.com facebook

Caso Vassallo: la Cassazione annulla per la seconda volta l'ordinanza sulle misure cautelari. Atti a un nuovo collegio, udienza preliminare rinviata a gennaio x.com

