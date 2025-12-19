CASO SIGNORINI | LUCARELLI CONTRO CORONA FIORELLO E ALCUNE CONDUTTRICI

Selvaggia Lucarelli esplode di fronte alle recenti rivelazioni di Fabrizio Corona, denunciando come il sistema televisivo italiano abbia legittimato comportamenti discutibili, coinvolgendo Signorini, Corona, Fiorello e alcune conduttrici. La polemica si accende, riflettendo sulle tensioni e sui valori che attraversano il mondo dello spettacolo, e sollevando domande importanti sulla trasparenza e l’etica nel nostro paese.

© Bubinoblog - CASO SIGNORINI: LUCARELLI CONTRO CORONA, FIORELLO E ALCUNE CONDUTTRICI Selvaggia Lucarelli è furiosa per quanto sta avvenendo in Italia dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e su come il “sistema” abbia legittimato il tutto. “Fabrizio ti salutiamo, ti vogliamo bene!”. Questo è un articolo che dovrebbe parlare di Fabrizio Corona, ma parlerà soprattutto di altri. Per esempio di Rosario Fiorello. Perchè ieri, lo showman siciliano se la rideva di gusto nel suo programma “La Pennicanza” su Rai radio 2. Videochiamava Corona per sbellicarsi con l’ex detenuto tra applausi e entusiasmo del pubblico dopo “lo scoop” su Alfonso Signorini. Inizia così la newsletter della sempre pungente giornalista e giudice di Ballando con le Stelle dedicata al caso mediatico del momento che viene prontamente rilanciata da Dagospia che, sempre in prima linea su tanti fatti, ma finora non aveva dedicato neanche una riga al caso Signorini. 🔗 Leggi su Bubinoblog Leggi anche: “Se Fiorello ci ride su, lo legittima”: Selvaggia Lucarelli attacca su Corona–Signorini Leggi anche: "Non finisce qui", Fabrizio Corona a telefono con Fiorello parla del caso Signorini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Caso Signorini, come sta Pierpaolo Pretelli dopo le dichiarazioni di Corona: Sotto shock, parla Selvaggia Lucarelli; Selvaggia Lucarelli parla di Pierpaolo Pretelli travolto dal Caso Signorini: È traumatizzato; “Se non fai un p****o ad Alfonso Signorini non entri al Grande Fratello”: l’accusa bomba di Fabrizio Corona; Corona denuda Signorini, ma il MeToo è un massacro. Lucarelli rivela la verità su Signorini e Corona con dettagli di una vendetta sadica intensa - la polemica tra lucarelli, signorini e coronaLa controversia tra Selvaggia Lucarelli, Alfonso Signorini e Fabrizio Corona continua a dominare il dibat ... assodigitale.it Selvaggia Lucarelli parla di come sta Pierpaolo Pretelli dopo il caso Signorini: “Traumatizzato, non esce di casa, si sente sporco” - Selvaggia Lucarelli parla di come sta Pierpaolo Pretelli dopo il caso Signorini: "Traumatizzato, non esce di casa, si sente sporco". isaechia.it

Caso Signorini-Corona, Dagospia rompe il silenzio e prende posizione sullo scontro - Il sito di Roberto D’Agostino prende posizione sul caso Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, rilanciando l’analisi di Selvaggia Lucarelli e tracciando una netta linea di distinzione. msn.com

Selvaggia Lucarelli analizza il caso Signorini-Corona nella sua newsletter Vale Tutto: dall’abuso di potere trasformato in spettacolo alla gogna mediatica contro Pierpaolo Pretelli - facebook.com facebook

"Il caso Corona-Signorini pone una domanda che comprensibilmente crea più di un imbarazzo: se le accuse toccano il nervo scoperto del potere opaco, trasversale, che governa carriere e ambizioni, perché per l’informazione tradizionale è diventato quasi im x.com

