Le parole del presidente della Commissione: “Accetti inattendibile”. Il caso Emanuela Orlandi –Mirella Gregori, a oltre quarant’anni dalla scomparsa, continua a produrre nuovi sviluppi ma anche prese di posizione nette. A ribadirle è stato il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, intervenuto alla trasmissione Scomparsi sul canale 122 “Fatti di nera”. “La procura di Roma ha ritenuto inattendibile Marco Fassoni Accetti e, ad oggi, non c’è un solo elemento che possa portarmi a smentire quella valutazione”, ha dichiarato De Priamo, riferendosi all’uomo che negli anni si è autoaccusato del sequestro di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Caso Orlandi, svolta nell’inchiesta: una donna indagata per false informazioni, la Commissione frena su Accetti

