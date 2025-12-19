Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Adesso più di prima. Adesso si diventa cattivi. Noi stiamo i piedi per la cattiveria, la rabbia. È una vigliaccheria che si ripresenta di nuovo e che va avanti. Noi non avevamo niente da nascondere. Qui non c'è niente da nascondere. Mio figlio non c'entra niente. A casa mia i ragionamenti non si fanno più. Deve farli la giustizia. Noi sappiamo che la verità è la nostra, è solo la nostra. E ci sentiamo chiusi in un barattolo". Lo afferma Giuseppe Sempio, papà di Andrea indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, alla domanda se ha ancora voglia di difendersi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Caso Garlasco: papà Sempio, 'mio figlio non c'entra niente, è una vigliaccheria'

Leggi anche: “Mio figlio…”. Garlasco, la drammatica confessione del papà di Andrea Sempio

Leggi anche: Garofano abbandona il caso Garlasco: niente più consulenza per Sempio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Caso Garlasco, cosa succede ora: gli esiti dell'incidente probatorio su Sempio e il Dna - Si riparte proprio dagli esiti delle analisi scientifiche che la giudice Daniela Garlaschelli, davanti alla quale si ieri si è ... msn.com

Incidente probatorio, cos'è e perché può ribaltare il caso Garlasco: il presunto Dna di Sempio e la posizione di Stasi spiegati - Si tiene oggi, nell'aula del tribunale di Pavia, l'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. ilmessaggero.it

Caso Garlasco: Alberto Stasi a sorpresa in aula. La difesa di Sempio attacca sul Dna - In tribunale il confronto finale tra periti sul materiale genetico, con la difesa che solleva dubbi scientifici e giuridici sulle conclusioni dell’accusa ... huffingtonpost.it