Caso Garlasco | consulenza Sempio ' Dna non affidabile e non sotto le unghie'
Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Un profilo Y parziale, misto, degradato e privo di replica quindi non scientifico sul quale non si può fondare un calcolo statistico. Sono le conclusioni di Marina Baldi e Armando Palmegiani, consulenti di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, depositata prima della chiusura dell'incidente probatorio. Nella relazione di 40 pagine - che nasce anche dalla lettura delle vecchie consulenze del Ris, del perito Francesco De Stefano, dei consulenti di parte Carlo Previderè, Ugo Ricci e Rower, della coppia Linarello-Fabbri e di Marzio Capra, oltre che della recente perizia della genetista Denise Albani - si evidenzia che la traccia maschile trovata sulle unghie della vittima non è un elemento che indica un'aggressione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
