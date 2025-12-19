Caso Garlasco | consulenza Sempio ' Dna non affidabile e non sotto le unghie'

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - Un profilo Y parziale, misto, degradato e privo di replica quindi non scientifico sul quale non si può fondare un calcolo statistico. Sono le conclusioni di Marina Baldi e Armando Palmegiani, consulenti di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, depositata prima della chiusura dell'incidente probatorio. Nella relazione di 40 pagine - che nasce anche dalla lettura delle vecchie consulenze del Ris, del perito Francesco De Stefano, dei consulenti di parte Carlo Previderè, Ugo Ricci e Rower, della coppia Linarello-Fabbri e di Marzio Capra, oltre che della recente perizia della genetista Denise Albani - si evidenzia che la traccia maschile trovata sulle unghie della vittima non è un elemento che indica un'aggressione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Garlasco, Dna sulle unghie di Chiara riconducibile a Sempio ma non è affidabile: la perizia

Garlasco, la perizia conferma: il Dna è di Sempio ma il risultato non è affidabile. «Non si può dire se è sopra o sotto le unghie di Chiara»

