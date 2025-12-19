La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la "famiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso famiglia nel bosco, niente ritorno a casa per Natale: decisione confermata dai giudici

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini possono tornare a casa? Attesa per l'udienza. Decisione non scontata per i giudici: quali sono i motivi

Leggi anche: Niente riunione a Natale per la famiglia nel bosco: la decisione in Appello sui figli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricongiungimento dei bambini; Famiglia nel bosco, martedì si decide sul ritorno dei bambini con i genitori; Famiglia nel bosco, l'insegnante a casa e i risparmi in un conto (in Australia): i tentativi per il ricongiungimento prima di Natale; Famiglia del bosco, i giudici rinviano la decisione sul ritorno a casa dei bimbi.

Caso famiglia nel bosco, niente ritorno a casa per Natale: decisione confermata dai giudici - La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e di ... gazzettadelsud.it