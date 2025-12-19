Caso famiglia nel bosco niente ritorno a casa per Natale | decisione confermata dai giudici
La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la "famiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me
