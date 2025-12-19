Caso Epstein scaduto il termine per la pubblicazione di tutti i file Intanto spuntano nuove foto e c' è anche un documento italiano

Scaduto il termine per la pubblicazione dei file del caso Epstein, mentre emergono nuove foto e un documento italiano. Dopo 30 giorni di attesa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti deve rendere pubblici tutti i materiali, alimentando l’interesse e il mistero intorno a uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Scadono oggi, 19 dicembre, i 30 giorni di tempo per il Dipartimento di Giustizia Usa per pubblicare tutti i documenti relativi al caso Epstein. Inclusi i fascicoli dell'Fbi e le indagini sulla morte per suicidio mentre era in carcere in attesa del processo per reati sessuali.Scaduto il termine. 🔗 Leggi su Today.it

James Comer avverte che i Clinton devono comparire per le deposizioni di Epstein o affrontare il disprezzo del Congresso: Il tempo è scaduto.

