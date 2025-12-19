Caso Epstein scaduto il termine per la pubblicazione di tutti i file Intanto spuntano nuove foto e c' è anche un documento italiano
Scaduto il termine per la pubblicazione dei file del caso Epstein, mentre emergono nuove foto e un documento italiano. Dopo 30 giorni di attesa, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti deve rendere pubblici tutti i materiali, alimentando l’interesse e il mistero intorno a uno dei casi più discussi degli ultimi anni.
Scadono oggi, 19 dicembre, i 30 giorni di tempo per il Dipartimento di Giustizia Usa per pubblicare tutti i documenti relativi al caso Epstein. Inclusi i fascicoli dell'Fbi e le indagini sulla morte per suicidio mentre era in carcere in attesa del processo per reati sessuali.Scaduto il termine. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Caso Epstein, dietrofront di Trump su pubblicazione file: oggi il voto
Leggi anche: Caso Epstein, Trump: “Votate la pubblicazione dei file, nulla da nascondere”
James Comer avverte che i Clinton devono comparire per le deposizioni di Epstein o affrontare il disprezzo del Congresso: Il tempo è scaduto.
Caso Epstein: chi è Ghislaine Maxwell, l'ex socialite che chiede di annullare la condanna - Collaboratrice chiave del finanziere americano, è stata condannata per aver reclutato e facilitato abusi sessuali su minorenni, trasformando una serie di crimini in un sistema strutturato ... msn.com
Caso Epstein, Camera Usa dà via libera a disegno di legge per divulgare file secretati - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il Dipartimento della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. tg24.sky.it
Caso Epstein, la giustizia Usa sente Ghislaine Maxwell - Brusca accelerazione sul caso Epstein, mentre Donald Trump deve affrontare anche una nuova grana, dopo che l'ispettore generale del Pentagono ha accertato che il segretario alla difesa Pete Hegseth ... ansa.it
Caso Epstein, diffusi nuovi sms e foto imbarazzanti #epstein #trump #19dicembre x.com
Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca. La Camera diffonde immagini dall’archivio del defunto finanziere con vip e oggetti controversi. I Dem parlano di trasparenza, i repubblicani denunciano un - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.