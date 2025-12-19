C'è una donna indagata, a quanto apprende l'Adnkronos, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Dalla riapertura dell'indagine nel maggio del 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione i pm capitolini, insieme ai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma a cui sono stati delegati gli accertamenti, stanno portando avanti un lavoro di rilettura e analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della cittadina vaticana. A quarantadue anni dalla sparizione, avvenuta il 22 giugno del 1983, un nuovo impulso alle indagini è arrivato dall'approfondimento di elementi e testimonianze in particolare sulle ore precedenti alla scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Caso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata

Leggi anche: Emanuela Orlandi, colpo di scena a oltre 40 anni da scomparsa: c’è nuova indagata

Leggi anche: “Hanno perquisito la sua casa”. Scomparsa Emanuela Orlandi, c’è una svolta clamorosa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Casa del Jazz a Roma, gli scavi sono stati fermati ma secondo Pietro Orlandi i resti di Emanuela non sono lì; Garlasco in TV, la ricorrenza più triste di Stasi e il movente di Sempio: la svolta è vicina; Un ex agente segreto di Latina indagò sulla scomparsa di Emanuela Orlandi; Emanuela Orlandi lo zio Mario tirato di nuovo in mezzo | cosa sta succedendo.

Caso Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una donna indagata - L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. msn.com