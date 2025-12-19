Caso Emanuela Orlandi indagata donna

17.50 C'è una donna indagata nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L'accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini sono state riaperte nel 2023, affidate ai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Roma. Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, scomparve quando aveva 15 anni il 22 giugno del 1983 a Roma, mentre tornava a casa dopo una lezione di musica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

