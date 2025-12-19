Caso Emanuela Orlandi c’è una nuova indagata nell’inchiesta sulla scomparsa

Una possibile svolta. Un caso infinito, su cui ancora non è stata scritta la parola fine. Per la scomparsa di Emanuela Orlandi c’è una nuova svolta giudiziaria. E riguarda una donna, indagata in merito all’inchiesta sulla scomparsa della giovane cittadina vaticana. L’accusa mossa nei confronti di questa donna non riguarda direttamente la scomparsa di Orlandi, ma la contestazione è di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, che sono state riaperte nel 2023, sono affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e vengono coordinate della procura. I pm stanno infatti svolgendo, dal 2023, un lavoro di analisi di tutti gli atti relativi alla scomparsa della giovane cittadina vaticana, avvenuta il 22 giugno del 1983. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

