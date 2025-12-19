Caso Alfonso Signorini è arrivato il momento di fondare un #MeToo gay altro che attrici e attricette | preserviamo la frociaggine!

Il caso Alfonso Signorini scuote il mondo dello spettacolo, sollevando questioni di trasparenza e rispetto. È giunto il momento di affrontare con sincerità le dinamiche che coinvolgono la comunità LGBTQ+, senza stereotipi o pregiudizi. Tra scandali, foto compromettenti e chat imbarazzanti, si apre una riflessione sulla dignità e l’autenticità, per preservare con orgoglio la nostra identità e la nostra cultura.

Chiappe e chiappette chiacchierate, nomi sputtanati, chat ridicole, foto zozze e proposte indecenti, tutto per un'inquadratura in prima serata Tempo fa, neanche troppo, un caro amico molto gay, ma molto molto gay, di quelli che darebbero il culo per amicizia, mi disse: "Caro Aldo, vedrai che.

