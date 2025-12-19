Caserta il Consiglio Provinciale approva il bilancio di previsione 2026-28

Il Consiglio Provinciale di Caserta ha ufficialmente approvato il bilancio di previsione 2026-2028, un passaggio chiave per la pianificazione dell’Ente. Questo documento stabilisce le priorità strategiche, garantisce stabilità finanziaria e assicura la continuità dei servizi fondamentali per la comunità, segnando un momento importante per lo sviluppo e la gestione del territorio provinciale.

Il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2026 e il bilancio pluriennale 2026–2028, atto fondamentale di programmazione che definisce le priorità dell'Ente, assicura l'equilibrio dei conti e garantisce la continuità dei servizi essenziali sul territorio provinciale. Nel corso della seduta è stato inoltre approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, comprensivo della relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'anno 2025, che fornisce il quadro strategico e operativo entro cui si colloca l'azione amministrativa dei prossimi anni.

