Cascina | Fausto Bosco nuovo assessore in quota M5S

Fausto Bosco prende il posto di Claudio Loconsole come nuovo assessore a Cascina, in quota M5S. La sua nomina segna un importante aggiornamento nella giunta comunale, con l’obiettivo di continuare a promuovere progetti di innovazione e sviluppo locale. Bosco, già impegnato nel panorama politico e amministrativo, si prepara a contribuire con entusiasmo alle sfide della città, portando avanti le istanze del Movimento 5 Stelle.

Sarà Fausto Bosco a subentrare all'ex assessore all'Istruzione e all'innovazione del Comune di Cascina Claudio Loconsole, dimessosi lo scorso 12 dicembre per seguire il neo assessore regionale all'Ambiente David Barontini e assumerne la responsabilità della segreteria.

