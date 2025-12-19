Casalgrande Padana in festa | Riconoscimento per i lavoratori

Casalgrande Padana celebra i suoi talenti: un momento di riconoscimento e gratitudine per i dipendenti che nel 2025 hanno raggiunto traguardi di anzianità significativi. La cerimonia, fedele alla tradizione, onora i professionisti che hanno dedicato venti, trenta e quaranta anni all’azienda, testimonianza di un impegno duraturo e di un percorso condiviso di crescita e successo.

Come da tradizione, si sono svolte le premiazioni dei dipendenti di Casalgrande Padana che nel 2025 hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità lavorativa, festeggiando i 20, 30 e 40 anni di attività in azienda. Per i 40 anni di lavoro è stato premiato Roberto Rinaldini. Per i 30 anni sono stati premiati Elisabetta Alessi, Giuseppe Apollonio, Luigi Carbonara, Nicola Depalma, Ilaria Ferrari, Francesca Ferretti, Roberto Filippini, Romeo Palumbo, Stefano Pellati, Michele Toro e Andrea Tosi. Per i 20 anni sono stati premiati Gabriele Alabardi, Giorgia Anceschi, Gabriele Aureli, Mattia Bedeschi, Marco Bertoncelli, Federico Bonvicini, Daniele Buffagni, Stefano Carretti, Stefano Casali, Massimo Casali, Andrea Cavagna, Marika Corradin, Denis Corradini, Giovanni Corsi, Cristian Costi, Matteo Covezzi, Mattia Curti, Silvia Immovilli, Simone Mammi, Marco Mandorino, Simone Messori, Sonia Montecroci, Eugenio Paganelli, Stefano Pagani, Valentina Palandri, Mauro Palladini, Roberta Poli, Roberto Pugnaghi, Gian Carlo Rabacchi, Andrea Rossi, Laura Scaturro, Moreno Spallanzani, Lucia Spallone, Daniele Toro, Matteo Torricelli, Emanuele Toschi.

