Casa Sollievo della Sofferenza annunciato sciopero dei medici | la lettera aperta al direttore generale Anmirs

Di seguito il testo della lettera aperta di Donato Menichella, segretario nazionale Anmirs (associazione nazionale medici istituti religiosi spedalieri) a Gino Gumirato, direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza: A nome mio personale e, immagino, anche a nome di tutto il personale di Casa Sollievo della Sofferenza – Medici, professionisti sanitari, tecnici, amministrativi e operatori – desidero anzitutto ricambiare con sincera gratitudine gli auguri di Buon Natale che Ella ha voluto farci pervenire pochi giorni fa. Una forma di augurio certamente originale, quella della disdetta improvvisa e generalizzata dei contratti collettivi di lavoro, capace di accompagnare migliaia di lavoratori e le loro famiglie verso festività particolarmente intense e memorabili proprio nell’anno del Giubileo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

