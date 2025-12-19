Casa nel bosco lo hanno trovato morto! Cosa è successo
Un tragico ritrovamento ha scosso la mattinata del 19 dicembre ad Arnasco, in località Arveglio, in provincia di Savona, dove una zona boschiva lungo la Sp19 è stata improvvisamente teatro di un drammatico episodio. All’interno di un’ abitazione isolata, immersa nel bosco, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l’allarme, mobilitando i soccorsi e le forze dell’ordine. Con lui si trovava una donna, rinvenuta ancora in vita ma in condizioni gravissime. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando è stata segnalata una situazione di estrema emergenza all’interno della casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
