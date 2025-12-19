Un tragico ritrovamento ha scosso la mattinata del 19 dicembre ad Arnasco, in località Arveglio, in provincia di Savona, dove una zona boschiva lungo la Sp19 è stata improvvisamente teatro di un drammatico episodio. All’interno di un’ abitazione isolata, immersa nel bosco, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. La scoperta ha immediatamente fatto scattare l’allarme, mobilitando i soccorsi e le forze dell’ordine. Con lui si trovava una donna, rinvenuta ancora in vita ma in condizioni gravissime. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando è stata segnalata una situazione di estrema emergenza all’interno della casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Casa nel bosco, lo hanno trovato morto! Cosa è successo

Leggi anche: Trovato morto nella casa nel bosco, la scoperta choc sul corpo

Leggi anche: Lorenzo trovato morto in casa a soli 25 anni: il dramma poi la scoperta shock. Cosa gli è successo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Drammi della solitudine a Roma. Due anziani trovati senza vita in casa, erano morti da giorni; Famiglia nel bosco, l'insegnante a casa e i risparmi in un conto (in Australia): i tentativi per il ricongiungimento prima di Natale; Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali sui bimbi; Allarme ladri al Bosco ex Parmigiano, colpo a segno in una villetta.

Tragedia in un casolare a Montanaro: trovato il corpo di un uomo, si indaga sulle cause della morte - Escluso però che si sia trattato di una morte violenta, potrebbe avere avuto un malore o un incidente domestico. torinotoday.it