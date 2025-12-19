Casa di Giulietta l' entrata torna in piazzetta Navona con due varchi per le feste di Natale
Dal 20 dicembre fino al 6 gennaio viene ripristinato l'ingresso al Cortile e alla Casa di Giulietta da piazzetta Navona. La soluzione è stata sperimentata con esito positivo negli anni precedenti e il Comune di Verona ha deciso di attivarla in vista del forte afflusso turistico atteso in città. 🔗 Leggi su Veronasera.it
