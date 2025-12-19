Caro-voli tornare a casa per Natale diventa un lusso | protestano i giovani siciliani
Il caro-voli continua a colpire duramente la Sicilia e, ancora una volta, a pagarne il prezzo più alto sono soprattutto i giovani studenti e lavoratori costretti a vivere fuori dall’isola. In vista delle festività natalizie, per molti di loro tornare a casa diventa un percorso a ostacoli, quando non un vero e proprio lusso. Quest’anno, a ridosso del Natale, i prezzi dei biglietti aerei da e per. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Quest'anno, a ridosso del Natale, i prezzi dei biglietti aerei da e per la Sicilia hanno registrato rincari fino al 900% rispetto alle tariffe base
Tornare in Sicilia a Natale diventa economicamente sempre più difficile: i prezzi dei voli schizzano fino al +900% rispetto a gennaio, denuncia il Codacons
L'appuntamento è fissato per lunedì 22 dicembre alle ore 10, davanti all'area Arrivi dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo
