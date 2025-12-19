Caro Giordani sul caso Silva il Comune si deve preparare ad una battaglia legale
Il coordinamento ecologista veneto Covepa ha inviato una segnalazione al Comune di Padova, evidenziando i rischi legati alla contaminazione dell'acqua potabile e annunciando una possibile battaglia legale. La questione Silva sottolinea l'importanza di un'attenzione rigorosa e di azioni concrete per tutelare la salute dei cittadini e la risorsa idrica della città.
Mercoledì 17 dicembre il coordinamento ecologista veneto Covepa ha indirizzato alla giunta del Comune di Padova una segnalazione in più punti con l'obiettivo di sensibilizzare l'amministrazione sui rischi che corre la fornitura di acqua potabile in relazione alla contaminazione da derivati del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Battaglia legale sul lavatoio storico di Capriate: il Comune lo espropria per restaurarlo, l’ex proprietà vuole più soldi
Leggi anche: Battaglia legale sui rifiuti: Comune di Imola senza rimborsi
«Caro Giordani, sul caso Silva il Comune si deve preparare ad una battaglia legale».
Farmacia Giordano. Trout Recording · Project Power. Defence Xage BioNike 1+1: il meno caro è incluso! Rigenera, protegge, illumina la tua pelle. Offerta valida dal 01/12/25 al 31/03/26 Farmacia Giordano – Lecce #bionike #farmaciagiordanolecce - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.