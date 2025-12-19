Caro Giordani sul caso Silva il Comune si deve preparare ad una battaglia legale

Il coordinamento ecologista veneto Covepa ha inviato una segnalazione al Comune di Padova, evidenziando i rischi legati alla contaminazione dell'acqua potabile e annunciando una possibile battaglia legale. La questione Silva sottolinea l'importanza di un'attenzione rigorosa e di azioni concrete per tutelare la salute dei cittadini e la risorsa idrica della città.

