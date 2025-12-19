Carlotta Vagnoli rompe il silenzio sull’indagine per stalking | Vi spiego come sono andate le cose Io? Ho perso lavoro e ricevuto minacce – I video

Dopo mesi di silenzio, Carlotta Vagnoli è tornata a parlare del caso giudiziario che la vede coinvolta, pubblicando tre lunghi video su Instagram. «Sono stata in silenzio un mese e mezzo perché avevo da fare delle cose prima, a partire dal mettermi in sicurezza», ha spiegato la scrittrice, chiarendo di aver completato le memorie difensive per il procedimento, che riferisce essere ancora in corso. «Ora che ho depositato le memorie, il pm farà le sue valutazioni e capiremo se ci sarà un rinvio, che è probabilissimo, a giudizio o un’archiviazione». Vagnoli, insieme a Valeria Fonte, è indagata dalla procura di Monza per stalking e diffamazione. 🔗 Leggi su Open.online

