Carceri | La Russaimpegno per più posti
21.10 "Da avvocato penalista, da uomo delle istituzioni,mi corre l'obbligo di parlare del sovraffollamento delle carceri Un problema serio che l'Italia si trascina da decenni. Desidero richiamare la necessità di garantire, oltre alla certezza della pena,anche la migliore condizione di vita all'interno delle carceri: sia per i detenuti che per la Polizia penitenziaria che svolge un lavoro molto difficile e impegnativo". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa,al Quirinale,per lo scambio di auguri col Presidente Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
