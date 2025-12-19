Caracciolo incontra i tifosi in Borgo Fila abbracci e tante sciarpe nerazzurre

Il capitano Caracciolo si è fatto portavoce dell’unità dei tifosi, incontrandoli in Borgo con entusiasmo e passione. Tra abbracci, sorrisi e tante sciarpe nerazzurre, ha simbolicamente raccolto il calore del pubblico in vista di un momento cruciale per la squadra. Un gesto di vicinanza e determinazione, che rafforza il legame tra squadra e tifosi in un momento decisivo della stagione.

Antonio Caracciolo è stato il grande protagonista del Meet&Greet organizzato dal club nerazzurro, una tradizione iniziata la scorsa stagione e che in quella corrente aveva già visto, un paio di mesi fa, protagonisti Giovanni Bonfanti e M'Bala Nzola. Il numero 4 è ovviamente uno degli elementi più amati della rosa. Da ricordare, per onore di cronaca, quando a inizio anno per incontrare lui e Calabresi centinaia di persone si recarono al Centro dei Borghi.

Giovedì alle 18 il capitano del Pisa Antonio Caracciolo sarà presente al Pisa store in Borgo largo per incontrare i tifosi, firmare autografi e augurare buon Natale. x.com

