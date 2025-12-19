Caracciolo incontra i tifosi in Borgo Fila abbracci e tante sciarpe nerazzurre
Il capitano Caracciolo si è fatto portavoce dell’unità dei tifosi, incontrandoli in Borgo con entusiasmo e passione. Tra abbracci, sorrisi e tante sciarpe nerazzurre, ha simbolicamente raccolto il calore del pubblico in vista di un momento cruciale per la squadra. Un gesto di vicinanza e determinazione, che rafforza il legame tra squadra e tifosi in un momento decisivo della stagione.
Il capitano, simbolicamente, ha raccolto l’abbraccio di tutto il pubblico in vista del momento delicato e, se non decisivo, poco ci manca, della squadra. Antonio Caracciolo è stato il grande protagonista del Meet&Greet organizzato dal club nerazzurro, una tradizione iniziata la scorsa stagione e che in quella corrente aveva già visto, un paio di mesi fa, protagonisti Giovanni Bonfanti e M’Bala Nzola. Il numero 4 è ovviamente uno degli elementi più amati della rosa. Da ricordare, per onore di cronaca, quando a inizio anno per incontrare lui e Calabresi centinaia di persone si recarono al Centro dei Borghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giovedì alle 18 il capitano del Pisa Antonio Caracciolo sarà presente al Pisa store in Borgo largo per incontrare i tifosi, firmare autografi e augurare buon Natale. x.com
