Carabinieri tre giovani alla guida delle stazioni di Bergamo Alta Bassa e Alzano

La Compagnia Carabinieri di Bergamo registra un significativo avvicendamento ai vertici di tre importanti Stazioni, affidate a giovani marescialli che hanno recentemente assunto il comando dei presìdi di Bergamo Alta, Bergamo Bassa e Alzano Lombardo. “Una scelta – spiegano dall’Arma – che testimonia l’attenzione dell’Istituzione verso le nuove generazioni, valorizzandone preparazione e professionalità”. Alla guida della Stazione Carabinieri di Bergamo Alta è stato nominato il Maresciallo Ordinario Simone Pedersoli, classe 1985, originario della Bergamasca. Arruolatosi nel 2010, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Carabinieri di Roma e successivamente la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, il 17 novembre scorso ha assunto l’incarico di Comandante, subentrando al Luogotenente Carica Speciale Paolo Porcaro, collocato in quiescenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

