Carabinieri di Avellino | bilancio di fine anno tra responsabilità e impegno costante
Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, lo scambio di auguri con gli ospiti e gli operatori delle case famiglia Il Marsupio e I Terribili si è trasformato in un momento di riflessione sull’anno che volge al termine.Un incontro sobrio, privo di enfasi, alla presenza dei rappresentanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Sicurezza ad Avellino: il bilancio della Questura tra numeri, responsabilità e prevenzione
Leggi anche: Sicurezza e attività in tutta la provincia: gli auguri e il bilancio di fine anno con i Carabinieri
Prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi: il bilancio della Questura di Avellino; Sicurezza e attività in tutta la provincia: gli auguri e il bilancio di fine anno con i Carabinieri; Sicurezza ad Avellino | il bilancio della Questura tra numeri responsabilità e prevenzione.
Avellino, furti in provincia: arrivano i carabinieri della Cio - Arrivano le squadre speciali della Cio (Compagnia di intervento operativo) del 14° Battaglione Carabinieri Calabria per fronteggiare l'ondata di furti che sta interessando il ... ilmattino.it
I controlli dei Nas: 8 quintali di cibo sequestrato e 23 attività chiuse - Bilancio corposo quello relativo alla campagna “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando carabinieri per la Tutela della salute nelle province di Salerno, Avellino e Benevento dove i militari del ... rainews.it
https://www.radioraffaellauno.com/home/avellino-clima-di-festa-allospedale-moscati-con-il-concerto-di-natale-della-fanfara-dei-carabinieri/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.