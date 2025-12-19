Capsule urban Ski Heritage Ponte tra passato e presente
Colmar rinnova il suo legame con la tradizione con Ski Heritage, una capsule urban che celebra l’estetica degli anni ’70. In collaborazione esclusiva con My Style Bags, questa collezione unisce l’eleganza artigianale milanese all’attitudine outdoor, creando un ponte tra passato e presente. Un mix di stile e funzionalità che rende omaggio alla storia del brand, reinterpretandola in chiave contemporanea.
Colmar rinnova il suo legame con la tradizione lanciando Ski Heritage, una capsule urban che celebra l’estetica degli iconici anni ’70, e presenta una collaborazione esclusiva con My Style Bags che nasce dall’incontro tra l’eleganza artigianale del brand milanese e l’attitudine outdoor di Colmar. La collezione Ski Heritage è ispirata agli archivi storici del brand e reinterpreta i codici stilistici che hanno definito l’identità di Colmar nello sci e nell’abbigliamento tecnico italiano. I colori simbolo – rosso, blu e bianco – tornano protagonisti in un linguaggio grafico moderno, mentre silhouette vintage e materiali contemporanei assicurano comfort, performance e versatilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
