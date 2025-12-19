Caporalato | quattro arresti nel materano Carabinieri
Nel cuore del Materano, quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sul caporalato. Le accuse riguardano l'illegale intermediazione lavorativa e episodi di violenza privata nei confronti di braccianti migranti nella zona di Policoro. Un intervento deciso delle forze dell'ordine per contrastare un fenomeno che mina i diritti fondamentali e la dignità dei lavoratori.
Stando alle accuse a vario titolo, l’illegale intermediazione lavorativa èela violenza privata nei confronti di braccianti migranti avvenivano nella zona di Policoro. Inchiesta della procura di Matera, ordinanze di custodia cautelare in carcere per quattro pachistani. Provvedimenti operati dai carabinieri. L'articolo Caporalato: quattro arresti nel materano Carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
