Caporalato | quattro arresti nel materano Carabinieri

Nel cuore del Materano, quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine sul caporalato. Le accuse riguardano l'illegale intermediazione lavorativa e episodi di violenza privata nei confronti di braccianti migranti nella zona di Policoro. Un intervento deciso delle forze dell'ordine per contrastare un fenomeno che mina i diritti fondamentali e la dignità dei lavoratori.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.