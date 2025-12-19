Capodanno tra sapori e ritmo al Ristorante Binomio

Vivi un Capodanno indimenticabile al Ristorante Binomio, all’interno dell’Hotel Indigo Florence by IHG. Una serata all’insegna di sapori raffinati, musica coinvolgente e atmosfera elegante, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Un’occasione speciale per celebrare l’arrivo del nuovo anno tra gusto e ritmo, in un contesto esclusivo e accogliente.

Al ristorante e cocktail bar Binomio, situato all'interno dell'Hotel Indigo Florence by IHG in via Jacopo da Diacceto, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella, per la serata di Capodanno va in scena un evento che fonde eleganza, gusto e intrattenimento. Le sale raffinate e accoglienti.

