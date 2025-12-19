Capodanno in piazza Nathalie Aarts e altri artisti
Una notte di festa e musica nel cuore di Grosseto: si è appena conclusa la presentazione del ricco programma di Capodanno, che promette un evento coinvolgente e di alta qualità per grandi e piccini. Nathalie Aarts e altri artisti prenderanno parte a questa celebrazione, pronta a unire comunità e divertimento in un’atmosfera unica e indimenticabile.
GROSSETO Si è tenuta ieri, nella sala del consiglio comunale di Grosseto, la presentazione del programma di Capodanno, l’evento che si preannuncia come un momento di festa dinamico e di qualità, per tutte le età. All’incontro sono intervenuti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Klaudjo Viska, manager di Lux Events, la società organizzatrice, insieme ai professionisti del mondo artistico e organizzativo coinvolti nella realizzazione della serata. Il sindaco e l’assessore alla Cultura Luca Agresti hanno sottolineato come Piazza Dante sia stata scelta non solo come luogo del saluto all’anno che si chiude, ma come ’cuore vivo di Grosseto’, un simbolo di una comunità che sceglie di "incontrarsi, condividere emozioni e guardare insieme al futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it
