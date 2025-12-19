Capodanno in piazza a Bari | sul palco Gigi D' Alessio lo show in diretta su Canale 5

Il Capodanno barese in piazza torna protagonista in tv. L'evento programmato in piazza Libertà il 31 dicembre sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Lo show che accompagnerà Bari e tutti gli italiani nel nuovo anno sarà condotto da Federica Panicucci, con Fabio Rovazzi. Il cast di ‘Capodanno in. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Gigi e Vanessa - Insieme: da stasera lo show con D'Alessio e Incontrada su Canale 5 Leggi anche: Ultimi preparativi per il Capodanno 2026 in piazza a Bari: cast in definizione, ipotesi Gigi d'Alessio? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno 2026, i concerti da non perdere: da Alfa a Ghali; Ultimi preparativi per il Capodanno 2026 in piazza a Bari: cast in definizione, ipotesi Gigi d'Alessio?; Bari, il concertone di Capodanno si farà: appuntamento in piazza Libertà per festeggiare il 2026; Bari, Capodanno in piazza: da Gigi D'Alessio ai The Kolors. Tutti gli ospiti sul palco. Ultimi preparativi per il Capodanno 2026 in piazza a Bari: cast in definizione, ipotesi Gigi d'Alessio? - In piena attività la macchina organizzativa per l'allestimento del Concertone in programma la sera del 31 dicembre in piazza Libertà a Bari ... baritoday.it

Bari: Capodanno 2026, variazioni dei percorsi bus AMTAB per il concerto in Piazza Libertà - In vista dell’appuntamento con il concerto di Capodanno in piazza Libertà, l’Amtab, d’accordo con l’amministrazione comunale, ha disposto una serie di variazioni di percorso dei bus delle linee ... giornaledipuglia.com

Bari si prepara al capodanno in piazza: tutte le strade chiuse e i divieti in centro - In vista del concerto di Capodanno in piazza Libertà, in programma la sera del 31 dicembre, il Comune di Bari ha disposto una serie di limitazioni alla sosta e alla circolazione che scatteranno già da ... baritoday.it

Festeggia Capodanno in piazza a Ventimiglia! - facebook.com facebook

Capodanno 2026 a Oristano - In Piazza Roma il grande concerto di Fedez #Capodanno #Fedez #PiazzaRoma #Oristano #Sardegna x.com

