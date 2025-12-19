Capodanno in Musica su Canale 5… dopo La Ruota della Fortuna!

Il 31 dicembre su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna, torna Capodanno in Musica. Una serata all’insegna delle note e delle emozioni per salutare il 2025 in grande stile. La tradizione del concertone di fine anno si rinnova, offrendo agli spettatori un’occasione speciale per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con musica e divertimento. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e le emozioni condivise.

© Davidemaggio.it - Capodanno in Musica su Canale 5… dopo La Ruota della Fortuna! Canale 5 non rinuncia a La Ruota della Fortuna neppure il 31 dicembre. Nell’ultimo mercoledì del 2025, il consueto concertone di fine anno, Capodanno in Musica, andrà in onda dopo il game show condotto da Gerry Scotti. La Ruota, che ha già relegato la Supercoppa Italiana su Italia 1, posticipa quindi di circa un’ora la partenza dello show musicale condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi (nel 2024 iniziò alle 20.51, dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella). Su Rai 1, invece, non ci sarà Affari Tuoi ma subito L’Anno che Verrà condotto da Marco Liorni. Il cast di Capodanno in Musica 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Leggi anche: Ruota dei campioni su canale 5: i concorrenti del torneo de la ruota della fortuna Leggi anche: Gerry Scotti raddoppia su Canale 5: dopo “La Ruota della Fortuna” torna “Chi vuol essere Milionario?” in prima serata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno in musica, l'appuntamento del 31 dicembre su Canale 5: orari, gli ospiti e il programma - Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale 5 presenta “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci con Fabio ... msn.com Concerti Capodanno Rai 1 e Canale 5 del 31 dicembre, anticipazioni: da D'Alessio a Berti - Nel prime time del 31 dicembre, su Rai 1 e Canale 5, spazio ai concerti live di fine anno per brindare all'arrivo del 2026 ... it.blastingnews.com

