CAPODANNO IN MUSICA | IL CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON FEDERICA PANICUCCI

Preparati a brindare al nuovo anno con un evento unico: “Capodanno in musica” su Canale 5, trasmesso in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari. Un cast di stelle, tra musica e intrattenimento, condotto da Federica Panicucci con la simpatia di Fabio Rovazzi. Una serata speciale per accogliere il 2026 all’insegna della buona musica e dell’allegria, in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale 5 presenta “ Capodanno in musica ” condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna”. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Tra questi: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock. 🔗 Leggi su Bubinoblog

