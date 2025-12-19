CAPODANNO IN MUSICA | IL CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON FEDERICA PANICUCCI

Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale 5 presenta “ Capodanno in musica ” condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de “La Ruota della Fortuna”, regolarmente in onda anche la sera del 31. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Tra questi: Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CAPODANNO IN MUSICA: IL CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON FEDERICA PANICUCCI Leggi anche: CAPODANNO IN MUSICA: IL CAST DELLO SHOW DI CANALE 5 CON FEDERICA PANICUCCI Leggi anche: L’ULTIMA NOTTE ROSA: CANALE 5 CONFERMA FEDERICA PANICUCCI COME VOLTO EVENTO La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno in piazza a Bari: sul palco Gigi D'Alessio, lo show in diretta su Canale 5; Capodanno 2025 in Tv, cantanti e ospiti su Rai1 e Canale 5: ospiti e anticipazioni; Capodanno 2026, i concerti da non perdere: da Alfa a Ghali; Capodanno a Napoli 2025-2026. Capodanno in musica, anticipazioni ospiti su Canale 5: Gigi D'Alessio e cast di Amici 24 - Per la serata di fine anno, Mediaset riproporrà lo show Capodanno in musica, in onda da Catania e in diretta a partire dalle 21. it.blastingnews.com Leggi di più - Capodanno in Musica su Canale 5 mercoledì 31 dicembre 2025 dopo La Ruota della Fortuna. davidemaggio.it

Capodanno in tv tra musica, show e film - La tv gioca da sempre un ruolo importante nella notte di San Silvestro, nonostante feste, veglioni e concerti in piazza, e anche quest'anno ci traghetterà dal 2024 al 2025. ansa.it

Musica, spettacolo e animazione saranno al centro del Gran Capodanno 2025, organizzato da Made Eventi in collaborazione con il Comune di Comacchio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.