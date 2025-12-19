Capodanno in musica 2025 su Canale5 con Gigi D’Alessio Tozzi Raf

Festeggia l’arrivo del 2025 con un’indimenticabile notte di musica e emozioni su Canale5. La tradizionale festa di Capodanno in musica, trasmessa da Bari, vede protagonisti grandi artisti come Gigi D’Alessio, Tozzi e Raf, pronti a brindare insieme a te. Un evento speciale per salutare l’anno appena passato e dare il benvenuto al nuovo, in un’atmosfera di festa e allegria.

Tutti gli ospiti di Capodanno in musica, tradizionale concerto trasmesso su Canale5 che ha scelto Bari per l'evento con cui Mediaset dice addio al 2025. Mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla suggestiva Piazza Libertà di Bari, Canale5 presenta Capodanno in musica condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. La serata evento che festeggia l'arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de La Ruota della Fortuna. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. Tra questi: Gigi D'Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock.

