Capodanno in centro storico attese 29mila persone | scatta il piano della sicurezza
Capodanno, si apre il capitolo sicurezza. Presieduta dal Prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, si è tenuta venerdì mattina una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per trattare, tra gli altri, i temi delle misure di sicurezza da attuarsi in occasione delle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
