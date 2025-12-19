Capodanno in centro storico attese 29mila persone | scatta il piano della sicurezza

Capodanno, si apre il capitolo sicurezza. Presieduta dal Prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, si è tenuta venerdì mattina una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per trattare, tra gli altri, i temi delle misure di sicurezza da attuarsi in occasione delle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: “Degrado, sicurezza e negozi che chiudono: serve un piano di rilancio per il centro storico”

Leggi anche: Movida e sicurezza centro storico, passi avanti sul piano 'nottambula' del Comune

