Capodanno dei popoli con General Levy
1 GENNAIO Capodanno dei Popoli LECCE Mercatino delle arti e delle etnie Artist:??Maria momoitia & Brenda Scott Cuba The Timeless NGONAL from SenegalMeli hajderaj from Albania PASCO EBENGA & SHOTTA P From Salento - Congo GHETTO EDEN From Senegal - Salento SPECIAL GUEST??GENERAL LEVY Feat Joe. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Orta Nova celebra la Festa dei Popoli con giochi, riflessioni e incontri
Leggi anche: Alba dei Popoli con Raphael Gualazzi, CGS e Mike Joyce degli Smiths
“Capodanno dei Popoli” a Lecce, oggi in concerto gli Audio2: i dettagli dell'evento - Con il Patrocinio della Provincia di Lecce, ritorna anche quest'anno il "Capodanno dei Popoli”, manifestazione che per anni si è tenuta all'interno di Palazzo dei Celestini (sede della Provincia e ... quotidianodipuglia.it
Capodanno: Comunità di Sant’Egidio, a Milano marcia della pace. Del Zanna, “guerra madre di tutte le povertà, distrugge il futuro dei popoli” - Lunedì 1° gennaio 2024, in occasione della celebrazione della 57ª Giornata mondiale della pace, la Comunità di Sant’Egidio invita a “cominciare il nuovo anno chiedendo un mondo più giusto e umano, in ... agensir.it
Il cantautore, pianista e compositore sarà a Bari, Acquaviva e Lecce in Piano Solo, poi a Capodanno con il quintetto alla Spiaggia dei Gradoni per l'Alba dei Popoli - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.