Capodanno dei popoli con General Levy

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1 GENNAIO Capodanno dei Popoli LECCE Mercatino delle arti e delle etnie Artist:??Maria momoitia & Brenda Scott Cuba The Timeless NGONAL from SenegalMeli hajderaj from Albania PASCO EBENGA & SHOTTA P From Salento - Congo GHETTO EDEN From Senegal - Salento SPECIAL GUEST??GENERAL LEVY Feat Joe. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

“Capodanno dei Popoli” a Lecce, oggi in concerto gli Audio2: i dettagli dell'evento - Con il Patrocinio della Provincia di Lecce, ritorna anche quest'anno il "Capodanno dei Popoli”, manifestazione che per anni si è tenuta all'interno di Palazzo dei Celestini (sede della Provincia e ... quotidianodipuglia.it

