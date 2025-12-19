Capodanno ad Agrigento sarà Noemi la protagonista del concerto in piazza Marconi

Sarà Noemi la protagonista del concerto di Capodanno ad Agrigento. Il Comune ha approvato la delibera che ufficializza l’organizzazione dell’evento in programma la sera del 31 dicembre in piazza Marconi confermando la presenza della cantante romana per salutare l’arrivo del nuovo anno. Prima. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Chiuso l'accordo per il concerto di Capodanno: sarà Mahmood ad esibirsi in Piazza della Libertà

Leggi anche: Capodanno a Siena: Irama protagonista in piazza del Campo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concerto di Capodanno, sarà Noemi la protagonista? - A meno di 20 giorni dalla fine del 2025, regna ancora molta incertezza circa l’organizzazione della serata di Capodanno che chiuderà di fatto l’anno di Agrigento Capitale italiana della Cultura. lasicilia.it