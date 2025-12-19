Capodanno a teatro con Mangiami mangiami!

Festeggia il Capodanno con un sorriso e un tocco di teatro! Il 31 dicembre alle 21.30, il Teatro Dehon ospita “Mangiami, mangiami!”, una brillante commedia di Olivier Lejeune, portata in scena dalla Compagnia Teatroaperto. Un'occasione unica per salutare l’anno che termina e accogliere quello nuovo con divertimento e leggerezza, in un serata all’insegna della comicità e della convivialità.

Per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre ore 21.30 la Compagnia Teatroaperto porta in scena al Teatro Dehon "Mangiami, mangiami!" di Olivier Lejeune, tradotto, adattato e diretto da Piero Ferrarini. Per questa divertente pièce, saliranno sul palco di via Libia Alessandro Fornari.

