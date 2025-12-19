Capitone carciofi e agrumi | il Natale arriva sui banchi del Centro Agroalimentare di Roma
Pesce, carciofi e frutta secca. Si respira sempre di più l’aria del Natale con l’avvicinarsi della Vigilia. Il mercato ittico al Centro Agroalimentare di Roma, nonostante le condizioni climatiche non proprio favorevoli, offrirà un’ampia gamma di pescato grazie, soprattutto, al fermo pesca nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
