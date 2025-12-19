Capitano mio Capitano! | a Gallico una scuola primaria porta il nome di Natale De Grazia
Questa mattina si è svolta la cerimonia di intitolazione della scuola primaria di via Quarnaro, presso Gallico, al capitano Natale De Grazia, simbolicamente nel giorno del suo compleanno. Da oggi, quindi, l’istituto scolastico porta ufficialmente il nome di scuola primaria Natale De Grazia, in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Trent'anni dalla morte del capitano scomodo De Grazia, tra depistaggi e ombre su un'inchiesta che ancora fa paura
Leggi anche: De Roon, capitano dal cuore d’oro: porta i giochi ai bimbi in pediatria
Il lungomare di Gallico ricorderà per sempre Natale De Grazia con il suo nome; Intitolato al capitano De Grazia tratto del lungomare di Gallico.
Gallico, la Scuola primaria intitolata al Capitano Natale De Grazia: un esempio di servizio e valori civili - Dopo l’intitolazione del Lungomare di Gallico, anche la Scuola primaria di via Quarnaro porta ufficialmente il nome del Capitano Natale De Grazia, simbolicamente nel giorno del suo compleanno. reggiotv.it
A Gallico una Scuola primaria porta il nome del Capitano Natale De Grazia - l’istituto scolastico porta ufficialmente il nome di Scuola primaria “Natale De Grazia”, in memoria di una figura esemplare ... ilmetropolitano.it
Il Lungomare di Gallico porta il nome del Capitano Natale De Grazia - ripercorso il lungo iter che ha portato all’intitolazione del Lungomare, avviato nel 2007 con una raccolta firme e culminato nell’approvazione unanime della delibera nell’allora Consiglio comunale ... ilmetropolitano.it
John Terry, ex capitano del Chelsea, ha parlato per la prima volta di quanto gli abbia pesato aver sbagliato il rigore decisivo nella finale della Champions League 2008 contro il Manchester United. In quella partita a Mosca, il suo tiro poteva assegnare il tit - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.