Capello esalta Juve Roma | Una partita in stile inglese A Bologna Spalletti ha fatto una cosa che a Torino non si era vista negli ultimi due anni
L’ex allenatore Fabio Capello esalta il grande match tra Juve e Roma, paragonandolo a un calcio in stile inglese e sottolineando le innovazioni di Spalletti a Bologna. Con passione, analizza lo spirito delle squadre, evidenziando i talenti di Yildiz e Soulé e il ruolo fondamentale di Dybala, offrendo una prospettiva approfondita sulle dinamiche di un confronto che ha emozionato gli appassionati.
Capello analizza il big match dello Stadium esaltando lo spirito delle due squadre e soffermandosi sui talenti Yildiz e Soulé e sul ruolo di Dybala. L’attesa per il fischio d’inizio di Juventus-Roma è febbrile e, a poche ore dalla sfida, arriva il parere autorevole di un doppio ex d’eccezione: Fabio Capello. Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex tecnico ha analizzato con lucidità il momento delle due formazioni, reduci da prestazioni convincenti contro Bologna e Como che lasciano ben sperare per lo spettacolo all’Allianz Stadium. Secondo “Don Fabio”, la chiave del match sarà la capacità di replicare l’intensità e l’aggressività mostrate nell’ultimo turno di campionato, prevedendo una gara dai ritmi europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
