Capello esalta Juve Roma | Una partita in stile inglese A Bologna Spalletti ha fatto una cosa che a Torino non si era vista negli ultimi due anni

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex allenatore Fabio Capello esalta il grande match tra Juve e Roma, paragonandolo a un calcio in stile inglese e sottolineando le innovazioni di Spalletti a Bologna. Con passione, analizza lo spirito delle squadre, evidenziando i talenti di Yildiz e Soulé e il ruolo fondamentale di Dybala, offrendo una prospettiva approfondita sulle dinamiche di un confronto che ha emozionato gli appassionati.

© Juventusnews24.com - Capello esalta Juve Roma: «Una partita in stile inglese. A Bologna Spalletti ha fatto una cosa che a Torino non si era vista negli ultimi due anni»

Capello analizza il big match dello Stadium esaltando lo spirito delle due squadre e soffermandosi sui talenti Yildiz e Soulé e sul ruolo di Dybala. L’attesa per il fischio d’inizio di Juventus-Roma è febbrile e, a poche ore dalla sfida, arriva il parere autorevole di un doppio ex d’eccezione:  Fabio Capello. Intervenuto negli studi di  Sky Sport, l’ex tecnico ha analizzato con lucidità il momento delle due formazioni, reduci da prestazioni convincenti contro Bologna e Como che lasciano ben sperare per lo spettacolo all’Allianz Stadium. Secondo “Don Fabio”, la chiave del match sarà la capacità di replicare l’intensità e l’aggressività mostrate nell’ultimo turno di campionato, prevedendo una gara dai ritmi europei. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

