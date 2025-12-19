Capello esalta Juve Roma | Una partita in stile inglese A Bologna Spalletti ha fatto una cosa che a Torino non si era vista negli ultimi due anni

L’ex allenatore Fabio Capello esalta il grande match tra Juve e Roma, paragonandolo a un calcio in stile inglese e sottolineando le innovazioni di Spalletti a Bologna. Con passione, analizza lo spirito delle squadre, evidenziando i talenti di Yildiz e Soulé e il ruolo fondamentale di Dybala, offrendo una prospettiva approfondita sulle dinamiche di un confronto che ha emozionato gli appassionati.

