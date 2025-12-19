Caos in Comune consigliere si dichiara indipendente Via libera al ' Daspo urbano' tra le polemiche

Il consiglio comunale di mercoledì sera è stato scosso da un episodio inatteso: la dichiarazione di indipendenza del consigliere Giovanni Antonelli. Tra polemiche e tensioni, si è aperto il dibattito sul 'Daspo urbano', portando caos e suscitando reazioni contrastanti tra i presenti. Un momento di forte impatto che ha messo in discussione l’armonia dell’assemblea e le future decisioni politiche della città.

