Caos in Comune consigliere si dichiara indipendente Via libera al ' Daspo urbano' tra le polemiche
Il consiglio comunale di mercoledì sera è stato scosso da un episodio inatteso: la dichiarazione di indipendenza del consigliere Giovanni Antonelli. Tra polemiche e tensioni, si è aperto il dibattito sul 'Daspo urbano', portando caos e suscitando reazioni contrastanti tra i presenti. Un momento di forte impatto che ha messo in discussione l’armonia dell’assemblea e le future decisioni politiche della città.
Si è aperto con un vero e proprio scossone politico il consiglio comunale di mercoledì sera, segnato sin dall’avvio dalla dichiarazione di indipendenza del consigliere Giovanni Antonelli. Una scelta formalizzata in aula che, pur mantenendo Antonelli all’interno della maggioranza, certifica uno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Vicesindaca candidata in Forza Italia, consigliere si dichiara indipendente
Leggi anche: Stretta del Comune di Spoltore sugli illeciti che minano decoro e sicurezza: "sì" al daspo urbano
Frosinone, Comune, le leggi del caos; Caos Sanità, FdI Alghero: Nel pieno della crisi sanitaria regionale, il consigliere Valdo Di Nolfo continua a essere irreperibile.
Caos nel consiglio comunale. Nessuno subentra a Gliori. C’è l’ipotesi di seggio vacante - Pochi giorni fa ha ufficializzato le proprie dimissioni Annalena Gliori, da poco subentrata ad Antonio Grassotti, come prima non eletta della coalizione ... lanazione.it
Moretti all’attacco: «Terminal fermi, studenti nel caos» - «Lavori fermi, terminal incompiuti e disagi continui per studenti e pendolari: il Comune non può più tacere». ilmattino.it
“Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”: caos a Genova per la frase del consigliere Pd a FdI. Poi le scuse - La bagarre in Aula è iniziata dopo la richiesta, da parte dell’opposizione di centrodestra, di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, ... ilfattoquotidiano.it
https://www.vocedipopolo.it/2025/12/13/caos-impianti-a-messina-il-buco-di-memoria-del-comune-lakademia-santanna-a2-di-basket-sfrattata-dal-ballo/ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.